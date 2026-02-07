بعد 16 شهراً.. مشجع مانشستر يونايتد يقترب من حلق شعره

اقترب المشجع الشهير لمانشستر يونايتد فرانك إيليت، من قص شعره بعد أن ظل منتظراً لفوز الشياطين الحمر في 5 مباريات متتالية منذ 16 شهراً تقريباً، وأصبح يحتاج لفوز الشياطين الحمر على ويستهام الثلاثاء، ليتمكن من حلق شعره.

وكان فرانك إيليت خاض تحدٍ غريب من نوعه بدأه في أكتوبر 2024، حيث تعهد بعدم قص شعره حتى يتمكن "الشياطين الحمر" من تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية، وهو الأمر الذي بات قريباً بعد تحقيق مانشستر يونايتد فوزه الرابع على التوالي ضد توتنهام.

وصرح إيليت لشبكة "ESPN"، قائلاً: "ظننت أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر فقط وسيكون بمثابة دعابة، لقد كان شيئاً لنشر الفكاهة بين مشجعي مانشستر يونايتد خلال فترة صعبة، ولم يبدُ الأمر غير واقعي حينها، لأن الفريق حقق 5 انتصارات متتالية في الموسم الذي سبقه".

وكان اليونايتد وقتها تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بعد إنهاء الموسم السابق بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، ما جعل إيليت يعتقد أن الوقت مثالي لبدء التحدي.

وتحول التحدي الذي بدأ بوجه حليق لإيليت إلى ظاهرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يزداد شعره طولاً وكثافة مع كل يوم يمر وكل نقطة يهدرها الفريق.