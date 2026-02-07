مفاوضات سرية بين مانشستر يونايتد وإنريكي

كشفت تقارير رياضية عن تحركات "خلف الكواليس" من قِبل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت التقارير، حسب mufcytp، أن مسؤولين من نادي مانشستر يونايتد عقدوا اجتماعاً مع وكيل أعمال لويس إنريكي في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي. وخلال المحادثات، حاول الجانب الإنجليزي إقناع المدرب الإسباني برفض عرض التجديد المقدم من إدارة باريس سان جيرمان، مفضلين نقله إلى "أولد ترافورد" لقيادة المشروع الجديد للشياطين الحمر.

وتأتي هذه التحركات وسط تكهنات برسم خارطة طريق جديدة لكبار المدربين في أوروبا، حيث يشير السيناريو المتداول إلى انتقال بيب غوارديولا إلى باريس لقيادة مشروع "بي إس جي" الطموح، بينما يتولى إنريكي مانشستر يونايتد.

ورغم أن هذه الأنباء لا تزال في إطار التقارير الصحافية غير الرسمية، إلا أنها أشعلت حماس الجماهير،خاصة أن لويس إنريكي يُعد من الأسماء المفضلة لإعادة الهوية الفنية لمانشستر يونايتد.

في المقابل، تسعى إدارة النادي الباريسي لتحصين مدربها بعقد طويل الأمد لقطع الطريق أمام أطماع يونايتد.