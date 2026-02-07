حمزة عبدالكريم ممنوع من المشاركة مع برشلونة

ذكرت تقارير صحافية، أن المصري حمزة عبدالكريم يواجه أزمة تتعلق بـ"أهليته القانونية للمشاركة الفورية" في المباريات الرسمية، ما يجعله ممنوعاً من اللعب مع الفريق حتى إشعار آخر.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية: "المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم يواجه خطر الغياب عن مباراة برشلونة أمام بارباسترو، المحدد لها الأحد، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا، بسبب إجراءات قانونية وبيروقراطية معقدة تخص تسجيل اللاعبين الأفارقة".

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، مع وجود خيار شراء بنهاية الموسم، بعد أن أتم عامه 18 مؤخراً، ويخضع اللاعب حالياً لفترة تأقلم تدريبي داخل أروقة النادي، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية التي تمنحه الحق بالمشاركة رسمياً مع الرديف.

وأوضحت الصحيفة أن إجراءات تسجيل اللاعبين الأفارقة غالباً ما تكون معقدة وبطيئة، كما حدث سابقاً مع لاعبين مثل عزيز وأودورو وديارا، ما يجعل النادي يركز في الوقت الحالي على دمج حمزة تدريجياً في التدريبات، وأجواء غرفة تبديل الملابس استعداداً لظهوره الرسمي.

ويواجه عبد الكريم منافسة قوية على مركز المهاجم، في ظل تألق خواكين ديلجادو كخيار أساسي، إضافة إلى وجود أوسكار جيستاو من فريق الشباب، إلا أن الرهان على قدراته يبقى واضحاً.