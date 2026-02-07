وفاة نجم منتخب تونس السابق منذر المساكني

توفي اللاعب السابق لمنتخب تونس والترجي والملعب التونسي منذر المساكني عن عمر يناهز 65 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة الخميس.

والراحل وهو أب لثلاثة أبناء كلهم لاعبو كرة قدم، وهم يوسف وإيهاب وعزيز المساكني، لأزمة طارئة تم إثرها نقله إلى المصحة قبل الإعلان عن وفاته.

ويعدّ المساكني، والد نجم الترجي التونسي وقائده، يوسف المساكني، من أبرز اللاعبين في الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، إذ كان أحد المهاجمين البارزين في ناديه الأم الأولمبي للنقل قبل انتقاله إلى الترجي، في العام 1992.

وحمل منذر المساكني، المولود في العاصمة تونس في سبتمبر 1960، ألوان المنتخب التونسي، في أكثر من 30 مباراة دولية، بجانب تجربته في كبرى الأندية بالدوري الممتاز.

ودافع اللاعب الراحل، عن ألوان النادي الأولمبي للنقل، ثم الملعب التونسي والترجي الرياضي والنادي الصفاقسي.

ونشرت العديد من الأندية التونسية بيانات تعزية ونعي للمساكني فيما نشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بياناً مؤثراً نعى فيه اللاعب الدولي السابق.