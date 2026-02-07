معركة كروية بين مانشستر سيتي وليفربول غداً

يملك أرسنال فرصة كبيرة لتسجيل قفزة نوعية نحو لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يلتقي سندرلاند اليوم (19:00 بتوقيت الإمارات)، في وقت يواجه فيه مطارده الأبرز مانشستر سيتي مهمة شاقة أمام ليفربول حامل اللقب، (الساعة 20:30) من مساء الغد، ضمن المرحلة الـ25.

ويتربع الـ«غانرز» على عرش صدارة الـ«بريميرليغ» بفارق ست نقاط عن سيتي، مواصلاً التقدم نحو أول لقب له في الدوري الممتاز منذ 22 عاماً.

واستفاد أرسنال من تعثر خصومه في الفترة الأخيرة، أبرزهم أستون فيلا، الأقرب إلى أول مركزين، لكن تراجع نتائج رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري أبعده عن أرسنال وسيتي، وسمح أيضاً لمانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول الدخول إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المرجح أن يتمكّن أرسنال من حسم مواجهة سندرلاند مدعوماً بجمهوره على ملعب الإمارات، وتعزيز صدارته إلى تسع نقاط، قبل 24 ساعة من خوض سيتي رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أنفيلد. وفي حلقة جديدة من مسلسل معاناة سيتي في الشوط الثاني كان التفريط في تقدمه بهدفين أمام مضيفه توتنهام وخرج بنقطة وحيدة، فأصبحت آماله باللقب مترنحة. ويعود آخر فوز لسيتي في معقل ليفربول منذ عام 2003 إلى 2021.