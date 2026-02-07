مدرب ريال مدريد: لستُ غاندالف الأبيض

شدد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا على ضرورة الاستمرارية في تحقيق الانتصارات، وذلك قبل مواجهة فالنسيا غداً (الساعة 12:00 مساء) في المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا بعد فوز فريقه الصعب على رايو فايكانو 2-1 في نهاية الأسبوع الماضي، ليبقى متأخراً في المركز الثاني بنقطة عن غريمه برشلونة المتصدر: «لستُ غاندالف الأبيض»، موضحاً أنه، بخلاف ساحر سيد الخواتم الخيالي، لا يملك القدرة على تغيير مسار ريال بعصاه السحرية، وذلك لأن العمل الجاد وحده هو ما سيعيد النادي الملكي إلى الطريق الصحيح. وأضاف أربيلوا بعد ست مباريات من توليه مهامه الفنية، بدلاً من شابي ألونسو: «ما أريده من اللاعبين هو ما أراه منهم، الالتزام والروح القتالية والعقلية، مع إدراكي أن الجودة وحدها لا تكفي للفوز في كل مباراة، فالاستمرارية هي المفتاح».

وكان ريال مدريد قد مُني بهزيمة قاسية أمام بنفيكا 2-4 في الجولة الثامنة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوّق عليه الفريق البرتغالي في الأداء والقتال، ليفشل في حجز بطاقته المباشرة إلى ثمن النهائي.

ووضعته القرعة مجدداً بمواجهة مدربه السابق وبنفيكا الحالي جوزيه مورينيو، ضمن الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.