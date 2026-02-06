القبض على نجم منتخب مصر والزمالك السابق عمرو زكي في مطار القاهرة

ألقت مباحث مطار القاهرة الدولي، اليوم، القبض على نجم منتخب مصر وفريق الزمالك السابق عمرو زكي، في أثناء محاولته السفر للخارج، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت مصادر أن الفحص الأمني أظهر إدراج اسم اللاعب على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة قضايا عائلية، وبمواصلة التحريات تبيّن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة عام، على خلفية قضية إصابة خطأ وقعت بمدينة العلمين.

وأضافت أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطه، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لترحيله إلى النيابة المختصة، لاستكمال التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه وفقًا للقانون.

وأكدت المصادر أن عملية الضبط جاءت في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة بمطار القاهرة، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ومنع المطلوبين أمنيًا من مغادرة البلاد.