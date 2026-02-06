الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنفي استقالة الركراكي

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استقالة مدرب منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي من منصبه.

وقالت الجامعة في بيان: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب وليد الركراكي، لاستقالته من مهامه".

وكانت وسائل إعلام غربية ومغربية قد ذكرت أن الركراكي تقدم باستقالته من منصبه بعد فشله بالتتويج رفقة أسود الأطلس بلقب أمم أفريقيا التي احتضنتها بلاده قبل أسابيع.