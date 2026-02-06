بند سري يساعد برشلونة على "الغدر" ضد تشيزني

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن وجود بند سري في عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني يمنح نادي برشلونة الحق في إنهاء مسيرته داخل "كامب نو" مع نهاية الموسم الحالي، رغم امتداد عقده حتى صيف 2027.

وذكرت "سبورت" أن إدارة ديكو ومدرب الفريق هانزي فليك، رغم تقديرهما الكبير لاحترافية تشيزني وقبوله دور البديل للحارس الأساسي خوان غارسيا، إلا أنهما يخططان للمرحلة المقبلة، ووصفت الخطوة بأنها ستكون مثل "الغدر" واستغلال البند ضد حارس المرمى البولندي.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الذي وقعه الحارس البولندي يتضمن "بند فسخ" يسمح للنادي بإنهاء العام الأخير من عقده مقابل تعويض مالي "معقول" يقدر بنحو 2 مليون يورو فقط.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تغيير شامل في مركز حراسة المرمى بدأها فليك، حيث انتهت حقبة تير شتيغن، وتم التعاقد مع خوان غارسيا، بينما خرج إيناكي بينيا للإعارة.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالتأكيد على أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، حيث ينتظر الثنائي ديكو وفليك تقييم من سيكون الحارس الثاني الأنسب للموسم المقبل، وهل سيتم تفعيل البند لرحيل تشيزني مقابل التعويض المذكور لإفساح المجال لصفقة جديدة أم لا.