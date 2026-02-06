تفشي الحصبة في ولاية خاليسكو المكسيكية المشاركة في استضافة كأس العالم 2026

أصدرت ولاية خاليسكو المكسيكية تنبيهاً صحياً وفرضت ارتداء الكمامات في المدارس، بعد أن تفشي مرض الحصبة في مدينة جوادالاخارا، عاصمة الولاية، التي تُعد إحدى المدن الرئيسية المستضيفة لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تنبيه وبائي أصدرته منظمة الصحة للبلدان الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع، بشأن انتشار هذا المرض.

وبحسب الحكومة المكسيكية، تُعد ولاية خاليسكو بؤرة تفشي مرض الحصبة، مع تسجيل 1163 حالة مؤكدة هذا العام، إلى جانب 2092 حالة مشتبه بها.

ويقول علماء إن زيادة حالات تفشي المرض في أنحاء نصف الكرة الغربي يرتبط بتراجع معدلات التطعيم.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية خاليسكو أنه سيتم فرض ارتداء الكمامات في مدارس مدينة جوادالاخارا ضمن سبعة أحياء محددة، وذلك لمدة 30 يوماً.

ويأتي تفشي الحصبة في وقت تستعد فيه المكسيك لاستقبال زوار من مختلف أنحاء العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستشارك في استضافتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتُعد مدينة جوادالاخارا أحد المواقع الرئيسة في المكسيك التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم.