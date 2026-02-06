عقوبة إضافية لرودريجو لاعب ريال مدريد قبل مواجهة بنفيكا

يعاني ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الإسباني، من كثرة الإصابات في فريقه، منذ بداية مهمته مع الفريق، وفي الوقت الذي يسعى فيه لإثبات جدارته بالمنصب، في مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، فإنه سيواجه أيضا مشكلة الإيقافات، حيث سيغيب عن صفوف الفريق كل من رودريجو جويس، وراؤول أسينسيو في لشبونة.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب إستوديو دي لوز يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير/شباط، بينما تجرى مواجهة الإياب بعد 8 أيام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وسيكون ريال مدريد دون لاعبه راؤول أسينسيو، الذي تعرض للطرد بالحصول على إنذارين، بسبب المخالفات التي ارتكبها، ويترتب على ذلك غيابه عن مباراة الذهاب.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غرامات مالية بقيمة 40 ألف يورو، وأرسل تحذيرا للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، وأربيلوا مدرب الريال بسبب تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب وانطلاق المباراة.

أما البرازيلي رودريجو جويش فكان من المقرر أن يغيب عن مباراة الذهاب في لشبونة بعد طرده، حيث تلقى مهاجم ريال مدريد بطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع لاعتراضه على قرار إلغاء هدف لريال مدريد بداعي وجود خطأ على حارس المرمى أناتولي تروبين، الذي سجل هدف الفوز في النهاية، لكن بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراة إضافية بسبب "استخدام ألفاظ نابية ومسيئة تجاه الحكام"، ما يعني غيابه عن مباراة الإياب أيضاً.

وسينضم إلى جود بيلينجهام في قائمة الغائبين، بعد أن تأكد غياب لاعب الوسط الإنجليزي لمدة شهر إثر إصابته بتمزق في أوتار الركبة، لكن النبأ السار لأربيلوا هو أن ريال مدريد يتوقع عودة ترينت ألكسندر-أرنولد، وأنطونيو روديجر، وفيرلاند ميندي خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيخفف من معاناتهم الدفاعية، بينما سيواصل إيدر ميليتاو تعافيه، لكن بإمكان أربيلوا الاعتماد على دين هويسن وروديجر، وهما من أبرز ثنائيات قلب الدفاع لديه.