صلاح ومرموش.. مواجهة «عاطفية» في قمة ليفربول و«السيتي»

ستكون حظوظ مانشستر سيتي في المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم على المحك، حينما يحل ضيفاً على ليفربول حامل اللقب، بعد غد الأحد، بالمرحلة الـ25 للمسابقة.

ويحل مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، بالمركز الثاني، برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على القمة، مع تبقي 14 مرحلة من عمر المسابقة.

وعانى مانشستر سيتي نزيف النقاط في الفترة الأخيرة بالبطولة، حيث حقق فوزاً وحيداً مقابل 4 تعادلات وهزيمة في مبارياته الست الأخيرة، وهو ما جعله مطالباً بالحصول على النقاط الثلاث خلال اللقاء المقبل على ملعب آنفيلد، معقل ليفربول.

ورغم مسلسل إضاعة النقاط الذي عاناه مانشستر سيتي، فإن مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، لايزال متمسكاً بالأمل في المنافسة على الصدارة والتتويج باللقب.

وقال غوارديولا عقب تعادل الفريق السماوي 2/2 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية: «نحن نلعب بمستوى عالٍ. لم نكن نملك الثبات الكافي للفوز بالمباريات التي تمكن الآخرون من تحقيقها، 14 مباراة متبقية هو عدد كبير. ست نقاط (الفارق مع أرسنال). سوف نستعد للمباراة القادمة».

من جانبه، يتطلع ليفربول للثأر من خسارته القاسية صفر / 3 أمام مانشستر سيتي في لقائهما الأخير بالمسابقة على ملعب الاتحاد في نوفمبر الماضي.

ويأمل ليفربول، الذي يقبع في المركز السادس برصيد 39 نقطة، في البناء على فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المرحلة الماضية، خاصة أن المباراة تقام على ملعبه وأمام جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة من نتائج الفريق في الموسم الحالي، رغم الصفقات المدوية التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأصبح الهدف الرئيس لليفربول حالياً هو الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تلاشت آماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وربما يشهد اللقاء مواجهة مصرية بين محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، اللذين قادا منتخب الفراعنة لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي اختُتمت بالمغرب الشهر الماضي.

من جانبه، يخوض أرسنال مواجهة ليست بالسهلة، غداً السبت، أمام ضيفه سندرلاند، صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة، حيث يسعى الفريق اللندني لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.