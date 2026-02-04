منع الضربات الرأسية في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، إطلاق أول بروتوكول شامل في العالم للوقاية من مرض اعتلال الدماغ الرضحي المزمن، وهو مرض دماغي ينتج عن الضربات المتكررة للرأس.

وسعت الرابطة نطاق اهتمامها ليشمل التأثيرات الناتجة عن "ضرب الكرة بالرأس" وليس فقط حالات الارتجاج العنيف.

وتوصي الإرشادات الجديدة بألا يتجاوز اللاعبون المحترفون 10 ضربات بالرأس أسبوعياً، بما في ذلك التدريبات، مع منع الأطفال دون سن 12 عاماً من ضرب الكرة بالرأس تماماً، وذلك لتقليل تراكم تأثير الصدمات على مدار حياة اللاعب.

وخلال القمة العالمية الأولى لمرض اعتلال الدماغ الرضحي المزمن، التي عقدت مؤخراً، أكد الدكتور آدم وايت، مدير صحة الدماغ في رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، أن هذا المرض "يمكن الوقاية منه" من خلال تطبيق مبادئ "ضربات رأس أقل، بقوة أقل، وتكرار أقل، وفي سن متأخرة"، مشيراً إلى أن هذه القواعد هي الأمل الأفضل لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من مصير الأجيال السابقة.

واستند هذا التحرك إلى أبحاث كشفت أن اللاعبين المحترفين السابقين في إسكتلندا معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة تزيد ثلاث مرات ونصف عن عامة السكان، كما جرى الكشف عن أن غالبية أدمغة لاعبي كرة القدم البريطانيين التي فحصت بعد وفاتهم كانت مصابة بهذا المرض، ومن بينهم أسماء بارزة مثل جيف أستل وجوردون ماكوي، وكريس نيكول.