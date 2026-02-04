مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة يحسم في أبريل

حدد اللاعب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، موعداً لحسم قراره بشأن مستقبله مع النادي.

ومن المتوقع أن يرحل المهاجم المخضرم عن برشلونة مع انتهاء عقده الحالي في الصيف المقبل، وسط تكهنات تشير إلى رغبة العملاق الإسباني في التعاقد مع مهاجم جديد.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان برشلونة يملك المال الكافي لإتمام الصفقة، لكن حتى الآن لم تغلق إدارة برشلونة الباب نهائياً أمام إمكانية الإبقاء على ليفاندوفسكي، لكنها ستشترط عليه خفض راتبه بشكل كبير، وقبول اللعب بديلاً.

وكان ليفاندوفسكي (37 عاماً) هدفاً رئيساً لأندية سعودية عدة في السنوات الأخيرة، لكنه رفض الانتقال في مناسبات عديدة، في حين يقول كيري هاو، الصحافي في شبكة «سكاي سبورتس» بنسختها الألمانية إنه رفض مجدداً عرضاً آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أبدى أكثر من نادٍ استعداده لتقديم عقدٍ مُغرٍ له.

كما نقلت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن ليفاندوفسكي لن يتخذ قراره بشأن مستقبله حتى أبريل المقبل، حيث يتطلع اللاعب المخضرم بشغف لمعرفة من سيتولى زمام الأمور بعد انتهاء انتخابات رئاسة النادي في مارس المقبل، وما العروض المقدمة له.

ويعد خوان لابورتا، الرئيس الحالي، المرشح الأوفر حظاً للاستمرار، وهو ما يجعل ليفاندوفسكي يرفض النظر في العروض المقدمة من الدوري الأميركي لكرة القدم أو السعودية إلا بعد أن تتضح له الأمور بشأن موقف برشلونة.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت آنا ليفاندوفسكي، شريكة ليفاندوفسكي، أنها تعتقد أن هذا «ربما يكون هو عامه الأخير في برشلونة»، وقد انتشرت شائعات كثيرة حول سعي برشلونة الحثيث لضم مهاجم من الطراز الرفيع هذا الصيف، ولن تكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها وعد التعاقد مع لاعب كبير في انتخابات رئاسة النادي لكسب الأصوات.