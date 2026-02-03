غوارديولا يكشف موقف ريان شرقي من مواجهة نيوكاسل

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه سيراقب جاهزية ريان شرقي، لاعب الفريق قبل مباراة النادي السماوي ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، غدا الأربعاء.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث تبدو حظوظ الفريق هي الأوفر في التأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه 2 / صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب، الشهر الماضي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، قبل المباراة التي تقام على ملعب (الاتحاد)، شدد اوارديولا أيضا على عودة البرتغالي روبن دياش، الغائب عن الملاعب منذ شهر، إلى التدريبات أمس الاثنين، لكنه أضاف في الوقت ذاته أن الجناح البلجيكي الدولي جيريمي دوكو سيواصل غيابه عن الفريق.

وكان شرقي صانع الألعاب الفرنسي قد تعرض لإصابة طفيفة في الشوط الثاني خلال تعادل مانشستر سيتي 2 / 2 مع مضيفه توتنهام هوتسبير، أول أمس الأحد، في المرحلة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن غوارديولا قال إنه سيراقب جاهزية شرقي خلال الحصة التدريبية، اليوم الثلاثاء، حيث قال "لقد تعرض ريان لإصابة طفيفة، وسنرى اليوم كيف يشعر، فيما بدأ روبن التدريبات أمس، لكن جيريمي ليس جاهزا بعد".

وإلى جانب دوكو، لا يزال كل من يوسكو جفارديول، وجون ستونز، وسافينيو، وماتيو كوفاسيتش غير متاحين للاختيار في ظل استمرار تعافيهم من الإصابة، كما يغيب مارك جيهي أيضا عن اللقاء لعدم أهليته.