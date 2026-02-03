مورايس: الشارقة مطالب بإظهار إمكاناته الفنية أمام شباب الأهلي

أكد مدرب فريق الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أهمية المواجهة التي تجمع فريقه مع شباب الأهلي يوم بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، واصفًا اللقاء بأنه من المباريات الجيدة والمهمة، ومؤكدًا أنها تمثل فرصة للجماهير لمتابعة مواجهة قوية أمام منافس يتمتع بإمكانات وجودة عاليتين.

وشدد مورايس على أن الشارقة مطالب، خلال 90 دقيقة من عمر المباراة، بإظهار إمكاناته الفنية أمام شباب الأهلي المتصدر لجدول ترتيب الدوري.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»، ردًا على سؤال بشأن الصعوبات التي قد يواجهها فريقه أمام منافس قوي مثل شباب الأهلي: «لا أركز على الصعوبات، بل على الاحتمالات المتاحة لنا كفريق وكيفية تطوير أنفسنا. أعتقد أن المباراة تمثل فرصة جيدة بالنسبة لنا للعب أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي».

وأضاف مدرب الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عُقد اليوم الثلاثاء في نادي الشارقة: «رغم أن الشارقة بعيد عن فرق المقدمة في جدول الدوري، إلا أنه يتمتع بإمكانات فنية جيدة، وأسعى إلى تطوير طريقة اللعب وتحسين أداء الفريق أمام جميع فرق الدوري».

وأكد مورايس أنه يفضّل التركيز على قدرات فريقه وإمكاناته الفنية، قبل التفكير في المنافس، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل أولوية بالنسبة له في المرحلة الحالية.