ليفربول يسبق تشلسي في التعاقد مع جاكيه

تفوّق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، على تشلسي في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي، جيريمي جاكيه، من رين، مقابل 82 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، أمس، لكن اللاعب البالغ 20 عاماً لن ينتقل إلى «أنفيلد» قبل نهاية الموسم، رغم حاجة ليفربول الملحّة لتعزيز خطه الخلفي، وكان جاكيه ارتبط، في وقت سابق، بالانتقال إلى تشلسي، لكنه تراجع بسبب شدّة المنافسة على مركز قلب الدفاع في تشكيلة الـ«بلوز» المكدّسة باللاعبين.

ويعاني ليفربول نقصاً كبيراً في خيارات قلب الدفاع، فالقائد الهولندي فيرجيل فان دايك (34 عاماً)، والفرنسي إبراهيما كوناتيه، هما الخياران الوحيدان المتاحان أمام المدرب سلوت، في ظل إصابة جو غوميز وجوفاني ليوني.