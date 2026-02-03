«إجهاد في العضلة» يبعد رافينيا عن برشلونة

يبتعد المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا عن صفوف فريقه برشلونة لمدة أسبوع، بسبب «إجهاد في العضلة المقربة»، وسيغيب عن مباراته ضد ألباسيتي، اليوم، في ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.

وقال برشلونة، في بيان نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن «رافينيا يعاني من إجهاد في العضلة المقرّبة للساق اليمنى»، مضيفاً أنه «بدافع الاحتياط سيكون خارج حسابات مباراة ألباسيتي، على أن تستغرق فترة تعافيه أسبوعاً».

ومنعت هذه الآلام اللاعب من خوض الشوط الثاني من مباراة السبت الماضي أمام إلتشي، التي انتهت بفوز برشلونة 3-1.