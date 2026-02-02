تصريح خطير لنجم مانشستر سيتي رودري بعد "هدف العقرب"!

طالب الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي حكّام المباريات بـ"الحياد" في هجوم غاضب بعد تلقّي فريقه نكسة جديدة في مسعاه للحفاظ على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إثر تعادله مع توتنهام الأحد.

وكان سيتي في طريقه لحسم الفوز في شمال لندن بعدما تقدّم 2-0، لكن الزخم انقلب لصالح توتنهام عندما احتُسب هدف لدومينيك سولانكي رغم أن المهاجم بدا وكأنه ارتكب خطأ على مارك غيهي قبل لمس الكرة.

ثم سجّل سولانكي هدفا مذهلا بتسديدة "العقرب" ليدرك التعادل ويترك سيتي متأخرا بست نقاط عن المتصدّر أرسنال.

وقال رودري لشبكة "ستان سبورت" الأسترالية "أعلم أننا فزنا كثيرا والناس لا يريدون أن نفوز، لكن على الحكم أن يكون حياديا، وبصراحة الأمر غير عادل بالنسبة لي".

وأضاف "في النهاية، عندما ينتهي كل شيء، نشعر بالإحباط لأن الخطأ واضح جدا. لقد ركل ساقه، وبالطبع بسبب الدفع الناتج عن الحركة وصلت الكرة إلى المرمى".

وتابع "علينا الانتباه إلى هذه التفاصيل الصغيرة وإلا سيصبح الأمر صعبا على الجميع، لأن هذه البطولة هكذا، تُحسم بالتفاصيل الصغيرة وكل شيء يُحتسب، لذلك أعتقد أنه يوم صعب جدا لنا من هذه الناحية".

وأردف رودري "لقد سبق مارك إلى الكرة وكان خطأ واضحا، لكن المسألة ليست عن اليوم فقط. إنها حالتان أو ثلاث تواليا ولا أعرف لماذا بصراحة".

وكان هذا القرار المثير للجدل الأحدث ضمن سلسلة من الحالات التي يشعر سيتي أنها كانت ضده في الأسابيع الأخيرة.

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي إن نجاح الفريق خلال عهده جاء "رغم" القرارات التي كانت تتجه ضد فريقه باستمرار.