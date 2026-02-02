ليفربول يقهر تشلسي بصفقة ضخمة

تفوّق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على تشلسي في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه من رين مقابل مبلغ قد يصل إلى 82 مليون دولار، وفقا لتقارير إعلامية بريطانية الاثنين.

لكن اللاعب البالغ 20 عاما لن ينتقل إلى "أنفيلد" قبل نهاية الموسم رغم حاجة ليفربول الملحّة لتعزيز خطه الخلفي.

وكان جاكيه ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى تشلسي، لكنه تراجع بحسب التقارير بسبب شدّة المنافسة على مركز قلب الدفاع في تشكيلة الـ"بلوز" المكدّسة باللاعبين.

وعلى النقيض، يعاني ليفربول من نقص كبير في خيارات قلب الدفاع، فالقائد الهولندي فيرجيل فان دايك (34 عاما) والفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، هما الخياران الوحيدان المتاحان أمام المدرب الهولندي أرنه سلوت، في ظل إصابة جو غوميز والإيطالي جوفاني ليوني.

ولم يخض جاكيه، الدولي الفرنسي تحت 21 عاما، سوى 31 مباراة مع رين منذ صعوده إلى الفريق الأول للنادي الفرنسي الموسم الماضي.

وسيُسدّد ليفربول، بحسب التقارير، مبلغا أوليا قدره 55 مليون جنيه إسترليني، مع 5 ملايين إضافية كحوافز.