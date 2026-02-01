تعيين طارق الجلاهمة وزيراً لشؤون الشباب والرياضة بالكويت

أُعلن اليوم الأحد عن تعيين لاعب نادي القادسية ومنتخب الكويت السابق، طارق الجلاهمة، وزيراً للدولة لشؤون الشباب والرياضة، وذلك ضمن تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب في الحكومة الكويتية.



ويُعد الجلاهمة من أبرز نجوم كرة القدم الكويتية في مركز الهجوم على المستويين الخليجي والعربي، إذ حقق خلال مسيرته مع نادي القادسية عدة ألقاب، من بينها الدوري الكويتي، وكأس الأمير، وكأس ولي العهد، مساهماً في ترسيخ مكانة النادي كأحد أبرز الأندية في تاريخ الكرة الكويتية.



وعقب اعتزاله اللعب، اتجه الجلاهمة إلى المجال الإعلامي، حيث عمل محللاً رياضياً في عدد من القنوات الرياضية البارزة، من بينها قناة أبوظبي الرياضية وقنوات بي إن سبورت. كما يحمل شهادة دكتوراه في التربية الرياضية، إلى جانب شهادات تدريبية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وصدر اليوم مرسوم أميري في دولة الكويت، يحمل الرقم (11 لسنة 2026)، يقضي بإجراء تعديل وزاري على عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الكويتية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي في عدد من القطاعات ذات الأهمية الحيوية.

وشمل التعديل الوزاري، في حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح، تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية، ويعقوب يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية، وأسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة.