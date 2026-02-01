حمزة عبدالكريم أول مصري ينضم إلى نادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسمياً، ضم المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال برشلونة على حسابه الرسمي في «إكس» أن: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم لفريق حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويُعد حمزة عبدالكريم أول لاعب مصري في تاريخ نادي برشلونة، ما يمنح الصفقة بعداً تاريخياً خاصاً.