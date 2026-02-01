برشلونة يستعد لبناء 4 ناطحات سحاب ومجمع سكني فاخر في دبي وأبوظبي

ذكرت إذاعة إسبانية أن نادي برشلونة يخطو خطوة جديدة لتعزيز موارده المالية خارج الملاعب، من خلال اتفاقيات استثمارية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل دبي وأبوظبي، في فصل جديد من استثمار العلامة التجارية للنادي في قطاع العقارات الفاخرة والخدمات التجارية. وأوضحت إذاعة «راديو كاتالونيا» أن النادي الإسباني اقترب من إبرام صفقة ضخمة في دبي، مبينة أن برشلونة يستعد لإطلاق مشروع ضخم يتضمن بناء أربعة أبراج ناطحات سحاب تحمل اسم النادي، إلى جانب افتتاح متاجر ومقاهٍ رسمية تحمل هوية برشلونة، وذلك بعد أن باشرت شركة «كي بي إم جي» دراسة الصفقة وتقييمها لتحديد أبعادها المالية والقانونية.

وأضافت: «يهدف المشروع إلى دمج الهوية المعمارية للنادي مع علامته التجارية، بحيث تعكس التصاميم والألوان وشعار النادي روح برشلونة بشكل واضح داخل المجمعات السكنية والتجارية، ما يمنح الزوار والمقيمين تجربة فريدة مرتبطة مباشرة بالنادي الكتالوني».

وتابعت: «تتضمن الاتفاقية إنشاء مجمع سكني فاخر في أبوظبي، يحمل هوية برشلونة، وسيتم وضع شعار المشروع على الجزء الخلفي من قميص الفريق في المسابقات المحلية بدءاً من الموسم المقبل، بعد أن تم إيداع 11 مليون يورو عربوناً لتثبيت الصفقة».

وواصلت: «سيستمر النادي في الالتزام بوضع شعار ذي طابع إنساني في منافسات دوري أبطال أوروبا، تماشياً مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وأردفت: «يأتي هذا التوسع الاستثماري في توقيت حساس، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعانيها برشلونة، ورغبته في تعزيز مصادر دخله بما يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، خصوصاً بعد التحديات المالية التي واجهها النادي خلال السنوات الماضية».

وتشير التقارير إلى أن العائدات السنوية المتوقعة من هذه الاتفاقيات قد تتجاوز 10 ملايين يورو، ما يضمن للنادي دخلاً ثابتاً وطويل الأجل.

ولفتت الإذاعة إلى أنه رغم التقدم الكبير في المفاوضات، لايزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الجمعية العمومية لأعضاء النادي، وهي خطوة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، لتصبح رسمياً جزءاً من استراتيجية برشلونة للتوسع خارج المستطيل الأخضر واستثمار علامته التجارية على المستوى الدولي.

وأكملت: «زيارة رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى دبي في ديسمبر الماضي، والتي تزامنت مع مراحل متقدمة من التفاوض، أكدت جدية النادي في هذه التحركات، ورغبته في الاستفادة من فرص الاستثمار في الأسواق الخليجية لتعزيز استقراره المالي ودعم تطلعاته الرياضية المستقبلية».

ونشر موقع إذاعة «راديو كاتالونيا» صوراً تخيلية للمشروع الخاص ببرشلونة في دبي وأبوظبي.