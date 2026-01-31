الموت يغيب فتحي كميل نجم المنتخب الكويتي السابق

غيّب الموت نجم المنتخب الكويتي السابق فتحي كميل عن عمر يناهز 71 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض، إذ عانى خلال السنوات الأخيرة من عدم استقرار حالته الصحية، وفق وسائل إعلام كويتية.

ويعد الراحل أحد أبرز لاعبي الكويت السابقين، وقد اشتهر بمراوغاته وأهدافه التي كان يضفي عليها لمساته الخاصة.

الفارس الأسمر كما كان يطلق عليه من الجمهور المحب لكرة القدم، طالما صال وجال في الملاعب الكويتية مع فريقه التضامن ومع المنتخب الكويتي وكان أحد نجوم حقبة السبعينيات والثمانينيات والعصر الذهبي للكرة الكويتية.

كميل حقق العديد من الأرقام المميزة منها هداف كأس الأمير 1973/1974 برصيد 7 أهداف، هداف كأس آسيا 1976 برصيد 3 أهداف، كما كان أحد لاعبي منتخبنا الوطني المتوج بكأس آسيا 1980، وقد شارك في كأس العالم 1982.