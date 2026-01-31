محكمة إسبانية ترفض طلباً لريال مدريد بـ "قضية نيجريرا"

قالت تقارير صحفية إسبانية إن المحكمة رفضت طلباً تقدم به ريال مدريد للحصول على معلومات حول السجلات المالية لبرشلونة بين عامي 2003 و2021، بما في ذلك عمليات التدقيق والتقرير الجنائي المتعلق بقضية نيجريرا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن المحكمة رفضت طلب ريال مدريد، الذي قدمه ممثله القانوني.

وأضافت أن رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، المدعى عليه في القضية المذكورة، قد طلب من محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة والتي تحقق في تلك القضية، قبل أسبوعين، منع الاطلاع على جميع عمليات التدقيق والتقارير المالية المتعلقة بالنادي، مستندًا إلى خصوصية برشلونة.

وأشارت إلى أن القاضية أليخاندرا جيل ليما أصدرت حكمًا لصالح بارتوميو ورفضت طلب تسليم هذه المعلومات إلى ريال مدريد، وجاء في الحكم: "إن إجراءات التحقيق التي طلبها ممثل نادي ريال مدريد في الوثائق المؤرخة في 22 ديسمبر 2025 و26 سبتمبر 2025، غير مبررة".