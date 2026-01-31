محمد صلاح وهالاند ضمن أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، اليوم السبت، عن القائمة الضريبية السنوية في المملكة المتحدة، التي تضمنت جيه كيه رولينغ ومحمد صلاح وإيرلينغ هالاند وهاري ستايلز ضمن أكبر 100 من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.

وذكرت القائمة أن أكبر 100 دافع ضرائب قدموا إجمالي 5758 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، مقابل 4985 مليار جنيه إسترليني في 2024.

وبحسب «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا)، ولأول مرة، تصدر القائمة المليارديران الشقيقان فريد وبيتر دون، مؤسسا عملاق المراهنات، شركة «بيتفريد»، ليتجاوزا بذلك كبار الموسيقيين ورجال الأعمال والنجوم الرياضيين.

ووفقاً للقائمة، ساهم فريد وبيتر دون، اللذان أسسا الشركة- مقرها وارينغتون- في عام 1967، بمبلغ قدره نحو 400.1 مليون جنيه إسترليني ضرائب على مدار العام الماضي.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت الفاتورة الضريبية لهما بنحو النصف من 273.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وقال روبرت واتس، الذي جمع القائمة: «هذه قائمة متنوعة بشكل متزايد، حيث يصطف لاعبو كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم البوب المشهورين عالمياً، إلى جانب النبلاء وأصحاب الأعمال الذين يبيعون الفطائر والوسائد وحليب الأطفال».

واحتل رجل الأعمال في مجال التداول المالي أليكس جيركو المرتبة الثانية في القائمة بضريبة قدرها 4.331 مليون جنيه إسترليني، يليه مدير صندوق التحوط كريس روكوس، الذي دفع 330 مليون جنيه إسترليني.

وانضم لاعبا كرة قدم إلى القائمة، للمرة الأولى، حيث ظهر إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي في المرتبة 72، وقد دفع نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني، ويعتقد أن فاتورة محمد صلاح لاعب ليفربول تبلغ 14.5 مليون جنيه إسترليني.

وشملت الشخصيات المعروفة الأخرى في القائمة مؤلفة سلسلة هاري بوتر، جيه كيه رولينغ، في المرتبة 36 بفاتورة ضريبية قدرها 47.5 مليون جنيه إسترليني، والموسيقي إد شيران في المرتبة 64 بدفع ضريبة قدرها 19.9 مليون جنيه إسترليني.