توقيف العداءة الأميركية ريتشاردسون بسبب السرعة الزائدة

أُوقفت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون، أول من أمس، في ولاية فلوريدا بسبب قيادتها المتهورة وتجاوز سرعتها الـ100 ميل بحسب التقارير.

ووُجّهت إلى ريتشاردسون تهمة القيادة بسرعة خطِرة ومفرطة، بعد توقيفها من قبل مكتب شرطة مقاطعة أورنغ كاونتي وتحديد كفالتها بـ500 دولار.

ولا تعد ريتشاردسون، بطلة العالم السابقة في سباق 100 متر والحاصلة على فضية 100 م وذهبية التتابع في أولمبياد باريس 2024، غريبة عن الجدل، إذ سبق للعداءة البالغة 25 عاماً أن أُوقفت في يوليو الماضي في مطار سياتل-تاكوما، بعد دفعها صديقها العداء كريستيان كولمان.

وتقدمت ريتشاردسون لاحقاً باعتذار لكولمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تُوجه إليها أي تهم.

كما حُرمت ريتشاردسون المشاركة في أولمبياد طوكيو صيف 2021، بعد ثبوت تناولها مواد محظورة عقب فوزها في التصفيات الأميركية، ما أدى إلى إيقافها شهراً.

ودخل «قانون السرعة الفائقة» في فلوريدا حيز التنفيذ في يوليو الماضي، من أجل الحد من ارتفاع الوفيات نتيجة الحوادث الخطرة على الطرق.

ويُجرّم القانون القيادة بسرعة تزيد 50 ميلاً في الساعة على السرعة المحددة، أو تجاوز 100 ميل في الساعة.

وقد يُعاقب من تتم إدانته للمرة الأولى بالسجن لمدة تصل إلى 30 يوماً وبغرامة قدرها 500 دولار.