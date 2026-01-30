نتائج قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2026 عن مواجهات مثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم.

وجاءت القرعة لتعلن عن مواجهة جديدة لريال مدريد وبنفيكا، بعد مباراة مثيرة لن ينساها عشاق الفريقين.

وتالياً نتائج القرعة:

نيوكاسل - كاراباغ

ريال مدريد - بنفيكا

يوفنتوس - غطلة سراي

إنتر ميلان - بودو غليمت

أتلانتا - بروسيا دورتموند

أتلتيكو مدريد - كلوب بروغ

باريس سان جيرمان- موناكو

باير ليفركوزن- أولمبياكوس