تقنيات سرية من "فيفا" لملاحقة المنشطات في المونديال

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دورة تدريبية مكثفة لاعتماد 30 من مسؤولي مراقبة المنشطات من مختلف القارات، وذلك في إطار الاستعدادات التشغيلية لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس العالم للسيدات 2027.

تهدف هذه الدورة إلى ضمان أعلى معايير الدقة والنزاهة في عمليات جمع العينات (البول، الدم، وبقع الدم الجافة) وتوحيد الإجراءات الرقمية والمخبرية المعتمدة دوليا، وفقاً لبيان صادر عبر الموقع الرسمي لـ"فيفا".

وشدد مدير قسم الهيئات القضائية في "فيفا"، لويس فيلاس بواش، على أن هذه الاعتمادات تمثل ركيزة أساسية لحماية نزاهة كرة القدم، مشيراً إلى أن المشاركين خضعوا لاختبارات كفاءة صارمة وامتحانات كتابية وميدانية لضمان استيفائهم للمعايير المطلوبة.

وقرر "فيفا" عدم تعيين أي مسؤول في البطولات العالمية المقبلة إلا ممن نجحوا في نيل أو تجديد هذه الشهادة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).