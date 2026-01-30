كلوب يعود رسمياً إلى ليفربول في مارس

أعلنت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن عودة "عاطفية" للمدرب الألماني يورغن كلوب إلى معقل "أنفيلد"، حيث سيقود فريق أساطير ليفربول في مباراة خيرية كبرى مقررة في 28 مارس المقبل.

لن يكون كلوب وحيداً، بل سيعمل ضمن الجهاز الفني بجانب الأسطورة سير كيني دالغليش لمواجهة أساطير ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

ويضم الطاقم التدريبي أيضاً العمالقة إيان راش وجون ألدريدج، في مباراة تهدف لجمع التبرعات لمؤسسة ليفربول الخيرية ورابطة اللاعبين السابقين "Forever Reds".

تأتي هذه العودة بعد عام ونصف من رحيل كلوب الذي قضى 9 سنوات تاريخية في "ميرسيسايد"، حقق خلالها 7 ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليكون المدرب الوحيد في تاريخ النادي الذي يجمع كافة الألقاب الكبرى الممكنة.

ستكون المباراة ذات طابع خاص للمدرب صاحب الـ58 عاماً، كونها تجمع بين الناديين اللذين صنع فيهما مجده التدريبي؛ دورتموند الذي قاده للقبي "بوندسليغا"، وليفربول الذي أعاده لمنصات التتويج العالمية.