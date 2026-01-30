الأهلي يجمد إمام عاشور.. الالتزام أو الرحيل

أعلن النادي الأهلي المصري، عن توقيع عقوبة مالية مغلظة على لاعب الفريق إمام عاشور، بلغت قيمتها مليوناً و500 ألف جنيه.

وتضمنت العقوبة التي قررها وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي، إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، مع إلزامه بأداء تدريبات منفردة طوال هذه الفترة.

أكدت وسائل إعلام مصرية أن النادي يتجه إلى التصعيد ضد اللاعب الدولي في حال عدم التزامه، ما قد يصل بالأزمة إلى رحيله وعرضه للبيع.

وجاء هذا القرار الصارم بعد تخلف عاشور عن السفر مع بعثة "المارد الأحمر" المتجهة إلى تنزانيا الخميس، استعداداً لمواجهة يانغ أفريكانز في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، المقررة السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دور المجموعات بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق ثلاث نقاط عن يانغ أفريكانز ثاني الترتيب وقبل مواجهتهما في الجولة الرابعة.

ويحتل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع بنقطتين من ثلاث مباريات.