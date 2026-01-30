حارس بنفيكا: لم أعلم بحسابات التأهل أمام مدريد

أقرّ حارس بنفيكا البرتغالي، الأوكراني أناتولي تروبين، بأنه لم يكن مدركاً لحسابات التأهل خلال اللحظات الأخيرة الجنونية من المباراة المثيرة، التي شهدت تسجيله هدفاً قاتلاً قاد به فريقه إلى الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4-2 في لشبونة، ليحجز بنفيكا بطاقة العبور إلى ملحق ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال تروبين، الذي سجّل هدف فريقه الرابع والحاسم في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد أن حاول إهدار الوقت عندما كانت النتيجة 3-2: «لم أكن أفهم تماماً ما الذي نحتاج إليه»، وأردف: «رأيت الجميع يشيرون إليّ، فتقدّمت، وبعدها أدركت أن بإمكاني التقدّم إلى الأمام، كنا نحتاج إلى هدف واحد إضافي».