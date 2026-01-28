مع اقتراب ختام "مرحلة المجموعات".. آلية ترتيب الفرق في دوري أبطال أوروبا حال تساويها بالنقاط

اقتربت مرحلة الدوري "مرحلة المجموعات" في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الختام، ليتحدد المتأهلون إلى الأدوار الإقصائية.

وأقيمت حتى الآن أول 7 جولات من مرحلة الدوري، فيما تقام المباريات الـ18 بالجولة الثامنة والأخيرة اليوم.

وبعد انتهاء المرحلة المكونة من 8 جولات، تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقاً بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ومع تساوي الفرق من المراكز السادس حتى 13 في النقاط بـ 13 نقطة لكل منها هذه آلية حسم الترتيب إذا تساوى فريقان أو أكثر في النقاط عند انتهاء المرحلة، تُطبَّق عدة معايير لكسر التعادل ومفاضلة الفرق بالترتيب المذكور على النحو التالي:

فارق الأهداف.

الأهداف المسجلة.

الأهداف المسجلة خارج الأرض.

الانتصارات.

انتصارات الفرق خارج الأرض.

أعلى مجموع نقاط مُحرزة من قِبل خصوم مرحلة الدوري.

أفضل فارق أهداف جماعي لخصوم مرحلة الدوري.

أعلى مجموع أهداف مُسجلة من قِبل خصوم مرحلة الدوري.

اللعب النظيف

الترتيب في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية.