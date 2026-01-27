فينيسيوس يُنذر ريال مدريد بمهلة أخيرة حتى أبريل

ذكرت تقارير صحافية، أن العلاقة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وإدارة ريال مدريد، دخلت نفقاً مضبوطا بـ “توقيت زمني" حرج، بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: "اللاعب البرازيلي أبلغ الإدارة أنه سيغادر النادي بحلول أبريل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده".

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، مهتم بشدة بالتعاقد مع فينيسيوس، الذي يُقال إنه يطالب براتب سنوي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.

وأبلغ فينيسيوس إدارة فلورنتينو بيريز صراحة بأنه لن يوقع على أي عقد جديد، لا يضمن له المساواة الكاملة براتب النجم الفرنسي كيليان مبابي (نحو 30 مليون يورو سنوياً)، معتبراً أن تأثيره الفني وتاريخه مع النادي يستحقان "رقم 1" في سلم الرواتب.