بايرن ميونخ يعيد مرموش إلى "البوندسليغا"

أكدت تقارير صحافية، أن نادي بايرن ميونخ دخل بقوة في سباق التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الدولي المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال موقع فور فور تو: "بايرن ميونخ يراقب عمر مرموش 26 عاماً الذي لم يعد خياراً أساسياً في مانشستر سيتي، خاصة بعد التعاقد مع أسماء هجومية جديدة مثل ريان شرقي وأنطوان سيمينيو، وهو ما انعكس على عدد دقائق مشاركته هذا الموسم، رغم استعادته لحاسته التهديفية مؤخراً وتسجيله هدفاً في الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "مانشستر سيتي سيكون نشطاً خلال فترة الانتقالات الشتوية، ساعياً لتقليص الفارق مع آرسنال متصدر "البريميير ليغ".

وأشاد في وقت سابق مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، بمرموش، ووصف قدراته بأنها "غير عادية"، ويرى في اللاعب المصري تعزيزاً مثالياً لخط هجومه.

وينافس بايرن على الصفقة أندية عديدة مثل فنربخشة الذي أبدى استعداداً لدفع 30 مليون يورو، وغلطة سراي، بالإضافة لاهتمام إنجليزي من أستون فيلا وتوتنهام.

وتُقدر القيمة التسويقية لمرموش حالياً بنحو 65 مليون يورو، وهو رقم يعكس تطوره الرهيب منذ انتقاله من الدوري الألماني إلى الإنجليزي.