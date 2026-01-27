مدرب سيدات البرازيل يعول على مارتا في مونديال 2027

يعوّل مدرب منتخب سيدات البرازيل لكرة القدم، أرتور إلياس، على الأسطورة مارتا التي ستبلغ الأربعين في فبراير، خلال المشاركة في مونديال 2027 الذي سيقام في بلاده، وفق ما قاله في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

وأوضح المدرب «أعوّل عليها، وعلى جميع اللاعبات الجاهزات، مثل مارتا، لكن لا هي ولا أنا نعرف إن كانت ستشارك، وحده الوقت كفيل بذلك».

وكانت صاحبة الرقم 10 المخضرمة قد عادت إلى صفوف المنتخب في مايو الماضي، بعد غياب دام تسعة أشهر لخوض مباريات ودية. وفي يونيو، خاضت مواجهة ودية أمام فرنسا في غرونوبل (فازت فرنسا 3-2)، قبل أن تُستدعى إلى كوبا أميركا في يوليو الماضي.