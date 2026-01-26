مقاطع صادمة من ملعب برشلونة (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو فضحت استاد "كامب نو" معقل نادي برشلونة، بعد فترة بسيطة من عودته لاستقبال المباريات، إذ تحولت مرافقه وممراته إلى بحيرات مائية خلال مباراة الفريق الكاتالوني مع ريال أوفييدو التي فاز فيها أصحاب الأرض 3-0 مع هدف ساحر للنجم الشاب لامين جمال.

وكشفت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في برشلونة عن ضعف حالة البنية التحتية لـ"كامب نو" على الرغم من عمليات التجديد التي خضع لها، حيث أوضحت المقاطع المتداولة من الكواليس أماكن عديدة تسربت منها المياه بشكل كبير ومنها أسقف المدرجات، وممرات الجماهير، ومنصات الإعلاميين.

وأثارت الفيديوهات انتقادات واسعة في مواقع التواصل وأخذ بعضها طابع السخرية.

