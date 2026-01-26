مقاطع صادمة من ملعب برشلونة (فيديو)
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو فضحت استاد "كامب نو" معقل نادي برشلونة، بعد فترة بسيطة من عودته لاستقبال المباريات، إذ تحولت مرافقه وممراته إلى بحيرات مائية خلال مباراة الفريق الكاتالوني مع ريال أوفييدو التي فاز فيها أصحاب الأرض 3-0 مع هدف ساحر للنجم الشاب لامين جمال.
Aún faltan algunos ajustes en el nou Camp Nou 😅😅😅 pic.twitter.com/5S8RId3juE— Tribuneru (@tribuneru_cule) January 25, 2026
وكشفت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في برشلونة عن ضعف حالة البنية التحتية لـ"كامب نو" على الرغم من عمليات التجديد التي خضع لها، حيث أوضحت المقاطع المتداولة من الكواليس أماكن عديدة تسربت منها المياه بشكل كبير ومنها أسقف المدرجات، وممرات الجماهير، ومنصات الإعلاميين.
وأثارت الفيديوهات انتقادات واسعة في مواقع التواصل وأخذ بعضها طابع السخرية.
⛈️ ¡LA QUE ESTÁ CAYENDO EN EL CAMP NOU!— Tiempo de Juego (@tjcope) January 25, 2026
🏟️ Así están las tribunas de prensa del estadio
🎥 @HelenaCondis pic.twitter.com/GdJctFzYyl
🔴🔴|| بينما يسارع بعض المعلقين الإسبان 🇪🇸 إلى توجيه اللوم للمغرب 🇲🇦 بشأن "التنظيم" خلال مشاكل كأس الأمم الأفريقية التي كانت في الواقع ناجمة عن شغب الجماهير السنغالية، يجدر بنا إلقاء نظرة على ملعب كامب نو، حيث ينهمر المطر حرفيا من السقف.— Kinan Moutaraji - (ساخر مغربي) (@kinan_moutaraji) January 25, 2026
قبل انتقادكم للآخرين، تأكدوا أولا من… pic.twitter.com/YxH1o6sLX3
