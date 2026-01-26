غوارديولا يصدم المصري عمر مرموش

على الرغم من حالة التألق الكبير للنجم المصري عمر مرموش في مباراته الماضية لفريقه مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتسجيله هدفاً في فوز الفريق 2-0، إلا أن أنباء متداولة تفيد بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيتخلى عن اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن غوارديولا صدم مرموش بموافقته على انتقال اللاعب المصري إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت إن سباقاً محتدماً بين ناديي غلطة سراي و فنربخشة فضلاً عن توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين، للحصول على خدمات مرموش على سبيل الإعارة.

يذكر أن مرموش سجل 10 أهداف وصنع أربعة منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي.