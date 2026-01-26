يونس علي: مباريات «السوبر الإماراتي - القطري» تطوّر الأندية

أشاد مدرب الأهلي القطري، يونس علي، بالتنظيم المميّز لبطولة السوبر الإماراتي-القطري لكرة القدم، التي تجمع ثمانية أندية من الإمارات وقطر، معرباً عن أمله في استمرار البطولات المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي في تطوير مستوى الأندية، وتعزيز التنافس.

وقال يونس علي في تصريحات صحافية بعد تتويج فريقه بكأس التحدي على حساب الجزيرة بركلات الترجيح 4-3، (الوقت الأصلي 1-1)، أمس على استاد محمد بن زايد، بحضور نحو 5000 متفرج: «التنظيم كان على مستوى عالٍ، وكل شيء كان متوافراً، ونتمنى استمرار هذه البطولة، لما لها من دور مهم في رفع مستوى التنافس، وتطوير الأندية في كلا البلدين». واعترف مدرب الأهلي بأن فريقه لم يبدأ المباراة بالشكل المطلوب، موضحاً: «لم نبدأ اللقاء بصورة جيدة، لكن إصرار اللاعبين على العودة إلى قطر باللقب كان كبيراً. نحن سعداء بهذا التتويج، ونتمنى أن ينعكس إيجاباً على نتائجنا في المنافسات المحلية».

من جهته، أكّد لاعب الأهلي القطري، ناصر إبراهيم أن التتويج باللقب على حساب الجزيرة لم يكن سهلاً، معرباً عن أمله في أن يُشكّل هذا الإنجاز دفعة معنوية للفريق في مشواره بالدوري، الذي يحتل فيه حالياً المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعد مرور 13 جولة.

وقال ناصر إبراهيم: «لقد استحقننا التتويج باللقب، فالمباراة لم تكن سهلة، وسجلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ونحن سعداء بحسم اللقب في نهاية المطاف».

بدوره، عبّر لاعب الأهلي القطري عمر سيكو عن سعادته الكبيرة بالتتويج، مؤكداً أن فريقه واجه منافساً قوياً، وخاض اللقاء تحت ضغط كبير بعد التأخر في النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف سيكو: «كنا نؤمن بقدرتنا على العودة رغم التأخر، وقاتلنا حتى الدقائق الأخيرة، ونجحنا في التسجيل في الوقت الحاسم، ونحن سعداء بهذا اللقب».

وأشار لاعب الأهلي إلى أن المباراة كانت مفتوحة من الطرفين، قائلاً: «كانت هناك فرص متبادلة للتسجيل، منا أن الفريقين امتلكا حظوظاً حقيقية، ومن الجيد أننا نجحنا في التتويج باللقب».