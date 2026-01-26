نجم السنغال: أخطأنا بمغادرة الملعب أمام المغرب

أقرّ لاعب السنغال باب غي، بأن منتخب بلاده أخطأ بترك الملعب خلال المواجهة النهائية لكأس أمم إفريقيا أمام المغرب.

وسجّل غي هدف الفوز لـ«أسود التيرانغا» على أصحاب الأرض (1-0)، في الرباط الأسبوع الماضي، بعد مباراة مثيرة للجدل ومملوءة بالفوضى.

واشتعل غضب السنغاليين في أواخر اللقاء، عقب حصول «أسود الأطلس» على ركلة جزاء، ليقرروا مغادرة الملعب، ما أدّى إلى توقف المباراة لنحو 20 دقيقة.

وقال باب غي: «نحن بشر في النهاية، أدركنا خطأنا وعدنا إلى أرض الملعب.. أي شخص يمكن أن يرتكب خطأ».

وأشاد غي بزميله ساديو مانيه الذي بقي على أرض الملعب داعياً زملاءه إلى العودة لإكمال المباراة، وقال: «نحن مدينون له بالشكر الجزيل».