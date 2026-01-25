وفاة لاعب كرة قدم مصري بسبب تدخل عنيف

شهدت ملاعب كرة القدم المصرية واقعة أليمة، مساء اليوم، حيث أعلن مركز شباب البكاري وفاة لاعبه لؤي علي، إثر تعرضه لإصابة مميتة خلال مباراة فريقه أمام نادي الشيخ زايد في دوري القسم الرابع.

وأكد المركز وفاة لؤي علي، متأثراً بإصابته حيث شهدت المباراة تدخلاً عنيفاً وقوياً من جانب حارس مرمى فريق الشيخ زايد تجاه اللاعب، مما أسفر عن إصابة مباشرة وخطيرة أدت إلى حدوث ثقب في المعدة، الأمر الذي استدعى دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق مركز شباب البكاري الفوز على نظيره الشيخ زايد، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ16، بالمجموعة الثانية من دوري منطقة الجيزة، بدوري القسم الرابع، إلا أن الفوز تحول إلى مأتم عقب إعلان خبر الوفاة.