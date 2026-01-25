الجزيرة ينشد لقب «كأس التحدي» الإماراتي - القطري

يخوض الجزيرة عند الثامنة من مساء اليوم، مواجهة مهمة عندما يلتقي مع الأهلي القطري على لقب كأس التحدي في ختام سلسلة مباريات كأس السوبر الإماراتي - القطري، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يستهدف «فخر أبوظبي» إحياء موسمه بحصوله على اللقب.

ويأمل الجزيرة أن ينضم إلى قائمة أندية الإمارات التي حققت اللقب، وهي شباب الأهلي مرتين، والوحدة مرتين، ولقب واحد لكل من أندية الشارقة والوصل والنصر، بينما يُعد التتويج بالكأس دفعة معنوية للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

ولا يعيش فريق الجزيرة أفضل فتراته في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة بتسجيله 18 هدفاً واستقباله 12، ما أسهم في ابتعاده عن المنافسة على اللقب بشكل مباشر، كما خرج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في دور الثمانية بعد مواجهته فريق الوحدة، حيث خسر مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، وفاز في مباراة الإياب 1-0، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجاوز مجموع المباراتين والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ليُنهي مشواره في هذه البطولة، بينما على صعيد كأس رئيس الدولة، تأهل الجزيرة إلى ربع النهائي بعد فوزه على فريق عجمان في دور الـ16.

ورغم التغيير الفني الذي أجرته شركة الكرة بإقالة المدرب المغربي الحسين عموتة، وتعيين الهولندي مارينو بوشيتش، حقق الفريق نتائج متفاوتة رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها، ووجود لاعبين لديهم خبرات تُعد ضمن الأبرز في الدوري مثل الفرنسي نبيل فقير والمصري محمد النني.

في المقابل، لا يختف الوضع بالنسبة إلى الأهلي القطري الذي يحتل المركز التاسع في الدوري المحلي برصيد 15 نقطة، بعدما خسر يوم الجمعة الماضي أمام السد بهدفين دون ردّ في الجولة الـ13 من المسابقة، ثم خسر الإثنين الماضي في كأس قطر أمام السيلية بهدفين مقابل هدف.

ويقود الفريق المدرب القطري المخضرم يونس علي، ويمتلك الأهلي القطري تشكيلة متنوعة من اللاعبين المحليين والأجانب، من أبرزهم حارس المرمى يزن نعيم والمدافع ماتيغ ميتروفيتش الذي يضيف صلابة دفاعية، ولاعب الوسط إدريس فتوحي الذي يتمتع بخبرة عالية وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب، أما في خط الهجوم فيبرز اللاعب جوليان دراكسلر صاحب الخبرة الدولية، إضافة إلى إيريك إكسبوزيتو والمهاجم عمر سيكو.