المقبالي: شباب الأهلي لا يعرف اليأس وسيعود أقوى

أبدى حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي أسفه لخسارة لقب درع السوبر الإماراتي–القطري أمام السد، مؤكداً أن الفريق قدّم كل ما لديه خلال اللقاء، وأن الغياب كان في «التوفيق» فقط، رغم العمل الكبير والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال مجريات المباراة.

وقال المقبالي في تصريحات إعلامية عقب نهاية المواجهة التي أقيمت أمس على استاد جاسم بن حمد في الدوحة وانتهت بفوز السد 3-2 وتتويجه باللقب، إن شباب الأهلي «عائلة واحدة داخل وخارج الملعب»، مشيراً إلى أن خسارة بطولتين في أقل من شهر تمثل ناقوس خطر يجب التعامل معه بجدية. وأضاف: «سنبحث بالتأكيد عن سبب ما حدث. الفريق لم يقصّر، والجميع بذل كل ما يستطيع. كنا قريبين جداً من الفوز، لكن سوء الحظ لعب دوراً كبيراً، سواء في الفرص المهدرة أو في توقيت هدف السد».

وشدّد المقبالي على أن اللاعبين سيواصلون عملهم من أجل تصحيح المسار، مؤكداً أن «شباب الأهلي لا يعرف اليأس، وسيعود أقوى».

من جهته، أكد اللاعب محمد المنصوري، أن الهزيمة «قضاء وقدر»، مشيراً إلى أن الفريق دخل المباراة بطموح كبير لحصد أول ألقاب الموسم، لكنه لم يوفق. وقال: «قدمنا كل ما لدينا، ولم يخطئ أي لاعب. هذه هي كرة القدم، لحظات صغيرة قد تغيّر كل شيء. حمد المقبالي قدّم مباراة كبيرة وأنقذ الفريق في أكثر من مناسبة، والهدف جاء من كرة غريبة فيها الكثير من التوفيق للسد».

وأوضح المنصوري أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من النجوم القادرين على النهوض سريعاً واستعادة النتائج الإيجابية، مضيفاً: «كنا نأمل في إسعاد جماهيرنا باللقب، لكننا واثقون بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن شباب الأهلي سيعود كما يعرفه الجميع».

وكرر السد القطري سيناريو مباراته الشهيرة أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا التي أقيمت الشهر الماضي، ونجح أمس في قلب الطاولة خلال الدقائق الأخيرة مرة أخرى، ليخطف لقب درع السوبر الإماراتي–القطري للمرة الأولى في تاريخه.

المباراة حملت تحدياً خاصاً من جانب شباب الأهلي، الذي دخل اللقاء بطموح حصد اللقب الثالث توالياً، إلا أن السد أعاد للأذهان ليلة الفوز الآسيوي (4-2) التي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 90، ليكرر السيناريو نفسه أمس ويحسم الدرع في اللحظات الأخيرة عبر النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 96.

وتقدم شباب الأهلي في ​الدقيقة 30 بتسديدة ​قوية من ​يوري سيزار قبل أن يدرك ‌فيرمينو ‌التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 54، في حين سجل ​أكرم ​عفيف هدف التقدم في الدقيقة 75. لكن محمد جمعة المنصوري أعاد شباب الأهلي في النتيجة بعد فترة وجيزة بضربة رأس ‍متقنة.

وسجل فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.