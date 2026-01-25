الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع الجزائري ميلود حمدي

أعلن نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم فسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق الأول الجزائري ميلود حمدي، بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري المحلي.

وذكر الإسماعيلي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، أنه «ضمن حزمة من الإجراءات التي يجري الإعلان عنها تباعاً، سعياً إلى تحقيق مصلحة وطموحات جماهير النادي الإسماعيلي، تم فسخ التعاقد مع المدير الفني ميلود حمدي بالتراضي».

وأضاف: «قرّر الإسماعيلي إسناد مهمة تسيير شؤون الفريق مؤقتاً إلى الجهاز الفني المعاون، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الفني الجديد». ويقبع الإسماعيلي في المركز الـ20 قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط.