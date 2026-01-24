للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. أول خسارة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني

بعد ثلاثة أيام فقط من حسمه التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، صُعق بايرن ميونيخ بأولى خساراته في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد 10 أشهر، على يد ضيفه أوغسبورغ 1-2 اليوم، ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

وتلقى بايرن ثاني خسارة له هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد سقوطه أمام أرسنال الإنكليزي في 26 ديسمبر على ملعب الإمارات، وأول خسارة في الدوري منذ 8 آذار على يد بوخوم 2-3.

وهي أول خسارة أيضاً على ملعب أليانتس أرينا منذ أبريل 2025 حين سقط أمام إنتر ميلان الإيطالي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد بايرن عند 50 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب مع مضيفه أونيون برلين في ختام الأمسية.

في المقابل، حقق أوغسبورغ نتيجة مفاجئة للغاية، إذ أنه الفوز الأول له بعد ثلاث تعادلات وخسارتين، وهو الذي دخل المباراة في المركز الخامس عشر ولم يرتقِ سوى مركزين بـ19 نقطة.

وانتظر بايرن 23 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر الياباني هيروكي إيتو برأسية بعد متابعته كرة نفذها الفرنسي ميكايل أوليسيه من ركنية (23).

هدف هو الأول للمدافع الياباني الدولي في الدوري هذا الموسم، في ثامن مبارياته فقط.

وسنحت أمام بايرن فرص عدة لتعزيز النتيجة، أبرزها عبر الكولومبي لويس دياس (26)، وبتسديدة الهداف الإنكليزي هاري كاين (45)، لكن الفريق البافاري الذي دخل الشوط الثاني مُسجّلاً هدفه الـ72 في البطولة هذا الموسم، لم يكشف عن قوّته الهجومية الفعلية، بل كاد يتكبد التعادل بتسديدة الفرنسي أليكسيس كلود موريس من ركلة جزاء تصدى لها الحارس يوناس أوربيغ وأبعدها إلى ركنية (75).

لكن أوربيغ خرج بشكل خاطئ لإبعاد الكرة التي نُفذت من الركنية، الأمر الذي سمح للبرازيلي أرتور تشافيس بتسجيل التعادل برأسه (75).

ردّ فعل مدرب بايرن، البلجيكي فنسان كومباني كان الدفع بالمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ولاعب الوسط توم بيشوف (79)، لكن قبل أن يتركا أي أثر على أرض الملعب، صعق الفرنسي هان-نواه ماسينغو أصحاب الضيافة بهدف ثان بعد هجمة منسقة وصلت إلى اليوناني ديميتريوس جيانوليس الذي لعبها عرضية تابعها ماسينغو في المرمى (81).