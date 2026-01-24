إيقاف تنفيذ حكم حبس رمضان صبحي

أيّدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة حكم حبس اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتعلقة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق.

ونظرت محكمة الاستئناف استئناف رمضان صبحي على الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، والذي قضى بحبسه سنة مع الشغل، فيما برّأت المحكمة المتهم الثالث، وعاقبت المتهم الرابع الهارب بالسجن 10 سنوات.

وخلال الجلسة، قامت المحكمة بفض الأحراز المضبوطة بالقضية، ومناقشة دفوع الدفاع، كما واجهت المتهمين بما ورد في أمر الإحالة، حيث أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.

وسأل رئيس المحكمة اللاعب عن مهنته، فأجاب: «لاعب كرة قدم»، قبل أن تقرر المحكمة إيداعه قفص الاتهام أسوة بباقي المتهمين.

تعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد السياحي، واعترف المتهم بحصوله على مقابل مادي لأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير، وقررت سابقًا إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين.