برشلونة في القمة.. تصنيف جديد يثبت علو كعب لاماسيا على عمالقة أوروبا

تفوقت "لاماسيا" أكاديمية العملاق الإسباني برشلونة، قائمة أكثر الأكاديميات تصديراً للمواهب في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي، ما يثبت علو كعبها على بقية الأكاديميات في أوروبا.

وكشف تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية نقله موقع "جيف مي سبورت" وجود 40 لاعباً ناشطاً في الدوريات الأوروبية الكبرى من خريجي أكاديمية برشلونة، شاركوا في 25 ألفاً و76 دقيقة خلال الموسم الحالي.

وتبلغ قيمة نجوم أكاديمية لاماسيا 3.48 مليار يورو، ويتواجد منهم 10 في قائمة النادي الذي يدربه الألماني هانز فليك في الموسم الحالي.

وحل ريال مدريد الغريم التقليدي للنادي الكتالوني في المركز الثاني بـ 35 لاعباً، شاركوا في 29 ألفاً و439 دقيقة على مدار الموسم، فيما حل باريس سان جيرمان ثالثاً بـ 31 لاعباً لعبوا 18 ألفاً و455 دقيقة خلال الموسم الحالي.

وحل فريق رين الفرنسي في المركز الرابع وقدم 29 لاعباً شاركوا في 22 ألفاً و599 دقيقة، وحل أياكس أمستردام الهولندي في المرتبة الخامسة عبر تقديم 27 لاعباً شاركوا في 16 ألفاً و255 دقيقة.

تشيلسي الإنجليزي النادي الذي اشتهر بشراء النجوم أكثر من صناعتها تواجد في المرتبة السادسة بتلك القائمة عبر تقديم 25 لاعباً خاضوا 17 ألفاً و723 دقيقة لعب على مدار الموسم الحالي.

نادي ريال سوسيداد الإسباني حل سابعاً عبر 24 لاعباً خاضوا 15 ألفاً و115 دقيقة في الموسم الحالي في دوريات القارة العجوز الكبرى.

وتقاسم المراكز الثلاثة من الثامن للعاشر ثلاثي إنجليزي ضم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال ولكل فريق 22 لاعباً.

وخاض نجوم يونايتد 15 ألفاً و889 دقيقة، مقابل 15 ألفاً و34 دقيقة للاعبي السماوي، و14 ألفا و427 دقيقة لنجوم الغانرز.

لكن بقي مان سيتي بين الثلاثة الأكثر احتفاظاً بأبناء الأكاديمية وتحديداً الثلاثي ريكو لويس ونيكو أوريلي وفيل فودين.