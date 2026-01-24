عرض ضخم.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة اللاعب الأردني عودة الفاخوري

ودع الأردني عودة الفاخوري لاعب نادي الحسين إربد، جماهير فريقه، عقب اللقاء الذي غاب عنه أمام الجزيرة في الدوري الأردني، في إشارة إلى قرب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمتلك الفاخوري (20 عاماً) بحسب وسائل إعلام محلية وعربية 3 عروض يفاضل بينها حالياً، الأول من نادي أوروبي، وعرضين من الدوري المصري من نادي بيراميدز الذي ذكر أنه قدم عرضاً ضخماً للحصول على خدمات اللاعب يصل إلى نحو مليون دولار، فيما قدم الأهلي المصري عرضاً ذكرت تقارير أنه يصل إلى 300 ألف دولار.

ويملك اللاعب شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 150 ألف دولار لكن لم يقم أي نادٍ بالاتجاه نحو تفعيله بالاتفاق مع اللاعب.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأولوية لدى الفاخوري باختيار النادي الذي سوف ينتقل إليه تتمثل بضمان اللعب بشكل مستمر للحصول على فرصة الاستدعاء لمنتخب بلاده المشارك في كأس العالم 2026، وهو ما يجعل اختياره بالانتقال إلى الأهلي المصري مستبعداً إلا في حال تقديم ضمانات له بالمشاركة أساسياً، وهو ما يترك الخيار ينحصر بين العرض الأوروبي وعرض بيراميدز المصري.

وكان عودة الفاخوري تألق خلال بطولة كأس العرب 2025، التي احتل فيها منتخب بلاده المركز الثاني.