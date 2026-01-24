لاعبو الوحدة: الدحيل فريق كبير والنهائيات تُكسب ولا تُلعب

أعرب لاعبو فريق الوحدة عن سعادتهم الكبيرة بالتتويج بلقب درع التحدي الإماراتي – القطري لكرة القدم على حساب فريق الدحيل القطري، عقب فوزهم بهدف دون رد، مساء أمس على استاد آل نهيان، بحضور نحو سبعة آلاف متفرج، من بينهم قرابة 200 مشجع رافقوا الدحيل إلى العاصمة أبوظبي.

وأكد لاعبو الوحدة أن منافسهم كان خصماً قوياً، وأنهم نجحوا في تحقيق المطلوب بالتتويج بالدرع، مشددين على أن «النهائيات تُكسب ولا تُلعب». وأعربوا عن أملهم في أن يكون هذا اللقب فاتحة خير لتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الجاري.

من جهته، اعترف حارس مرمى فريق الوحدة، زايد الحمادي، بأن التتويج بلقب درع التحدي الإماراتي – القطري لم يكن سهلاً، مؤكداً أنهم واجهوا فريقاً كبيراً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «العنابي» استحق التتويج باللقب.

وقال الحمادي، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «بالنظر إلى مجريات اللقاء، فإن الدحيل فريق كبير، وقد عانى فريقنا من الإرهاق بعد خوض مباراة الدوري الماضية أمام العين بتسعة لاعبين، ومع ذلك بذلنا جهداً كبيراً في هذه المباراة، والنهائيات تُكسب ولا تُلعب».

وأضاف: «مبروك لجماهيرنا التي دعمتنا طوال وقت المباراة، فجماهير الوحدة تستحق هذه الفرحة، ونتمنى ألا تكون هذه آخر بطولة في الموسم الجاري، فطموحاتنا كبيرة، ونأمل أن تكون هذه البطولة فاتحة لبقية ألقاب الموسم».

وعن تألقه خلال اللقاء وإنقاذ مرماه من استقبال أكثر من هدف محقق، قال: «أشكر المدرب وزملائي اللاعبين، وأتطلع لتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة».

واتفق معه مهاجم الفريق الدولي السوري عمر خريبين، الذي أكد بدوره أن «الأهم في المباريات النهائية هو تحقيق اللقب بغض النظر عن الأداء»، مشيراً إلى أن «المستوى يمكن تحسينه لاحقاً، وأن الفوز بدرع التحدي سيكون دافعاً قوياً للفريق في بقية البطولات التي ينافس عليها».

وقال خريبين: «صحيح أننا لم نقدم المستوى ذاته الذي ظهرنا به أمام بعض المنافسين الخارجيين، لكن في مثل هذه البطولات يكون الأهم هو الفوز باللقب دون النظر إلى الأداء. قدمنا شوطاً أول جيداً، لكننا تراجعنا قليلاً في الشوط الثاني».

وأكد خريبين أن البطولة تمثل دافعاً كبيراً للفريق، لافتاً إلى وجود أهداف واضحة يسعون لتحقيقها مع نهاية الموسم، كما علّق على الانتقادات الجماهيرية التي لاحقته سابقاً قائلاً: «هذا حال كرة القدم، وهذه الانتقادات تصدر من محبين، وهي تدفع اللاعب لمراجعة نفسه».

بدوره، قال المدافع روبن فيليب إن الأهم هو التتويج باللقب بغض النظر عن الأداء، لاسيما في الشوط الثاني، موضحاً أن «الفوز بلقب جديد هو الأهم بالنسبة لنا. صحيح أننا تراجعنا في الشوط الثاني، لكن ذلك يعود إلى أن المنافس أصبح أكثر شراسة، رغم النقص العددي في صفوفه».