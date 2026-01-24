غوارديولا: أرسنال أفضل فريق في العالم

وصف مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بأنه «أفضل فريق في العالم».

وقال غوارديولا إن الفريق الذي يدربه مواطنه المدرب ميكل أرتيتا يفرض حضوره القوي على مختلف الجبهات، مضيفاً: «انظروا إلى أرسنال في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة.. إنه الفريق الأفضل في الوقت الراهن»، في إشارة إلى فوز أرسنال بجميع مبارياته السبع في المسابقة القارية هذا الموسم.

وتابع «نأمل في أن نقترب منهم أكثر، وأن نتحسن باستمرار، لنحصل على فرصة للحاق بهم».

وأكد غوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات): «أمتلك فريقاً استثنائياً ومجموعة رائعة من اللاعبين، ونحن متحدون تماماً. نحن فريق كرة قدم مميز، ولا يساورني أي شك في ذلك».

وكان سيتي قد خسر أمام جاره مانشستر يونايتد 0-2 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعرض لواحدة من أكثر الهزائم المفاجئة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام بودو غليمت النرويجي 1-3 الثلاثاء الماضي.

ولم يحقق فريق غوارديولا أي فوز في «بريميرليغ» خلال عام 2026 حتى الآن، ما أتاح لأرسنال توسيع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (50 مقابل 43).

وتزامن تراجع نتائج سيتي مع إصابة نجمي الدفاع البرتغالي روبن دياش والكرواتي يوشكو غفارديول.

غير أن الفريق يعوّل على انضمام مارك غيهي قادماً من كريستال بالاس لتعويض الغيابات، حيث من المقرر أن يخوض الدولي الإنجليزي مباراته الأولى مع سيتي أمام وولفرهامبتون اليوم.

وقال غوارديولا في هذا السياق: «الأمر سيساعدنا كثيراً، فخبرة مارك استثنائية»، مشيراً إلى أن وجوده يمثل إضافة مهمة للفريق. وأضاف «في ظل غياب مدافعين أساسيين، فإن ذلك يُعد أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة لنا».

من جهته، علّق مدرب أرسنال أرتيتا على تصريحات غوارديولا، وقال: «لا أعلم. أعتقد أننا فريق يسعى دائماً للتطور. نجيد الكثير من الأمور لكننا نبتعد كل البُعد عن الكمال. هدفنا الوحيد هو الحفاظ على مستوانا الحالي، ولكن الأهم من ذلك كله السعي للتطور أكثر في جوانب معينة».

ويلعب أرسنال على أرضه مع مانشستر يونايتد المنتشي بفوزه على سيتي، في أول مباراة للمدرب الجديد ميكايل كاريك على رأس الجهاز الفني.

وقال أرتيتا: «مع وصول ميكايل ستأتي أفكار جديدة، وستزداد حدة المنافسة، كما رأينا في ديربي مانشستر من خلال روحهم القتالية وطريقة لعبهم».

وختم «نتوقع مباراة صعبة لكننا سنتأقلم، لأننا نلعب على أرضنا وندرك مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا».

• أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي.